LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: inizia la seconda manche, quattro azzurri qualificati e De Aliprandini in lotta per il podio (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52: il fondo si è rovinato parecchio nel corso della prima manche, potremmo assistere a qualche ribaltone in classifica. 12.48: ecco la startlist della seconda manche: 1 41 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 1:10.39 3.25 30 Fischer 2 49 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:10.35 3.21 29 Stoeckli 3 8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:10.22 3.08 27 Head 4 24 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:10.22 3.08 27 Rossignol 5 38 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:10.20 3.06 26 Rossignol 6 34 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:10.14 3.00 25 Rossignol 7 21 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:09.79 2.65 24 Rossignol 8 19 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:09.68 2.54 23 Rossignol 9 33 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:09.67 2.53 22 Fischer 10 25 511863 SETTE Daniele 1992 SUI ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52: il fondo si è rovinato parecchio nel corso della prima, potremmo assistere a qualche ribaltone in classifica. 12.48: ecco la startlist della: 1 41 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 1:10.39 3.25 30 Fischer 2 49 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:10.35 3.21 29 Stoeckli 3 8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:10.22 3.08 27 Head 4 24 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:10.22 3.08 27 Rossignol 5 38 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:10.20 3.06 26 Rossignol 6 34 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:10.14 3.00 25 Rossignol 7 21 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:09.79 2.65 24 Rossignol 8 19 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:09.68 2.54 23 Rossignol 9 33 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:09.67 2.53 22 Fischer 10 25 511863 SETTE Daniele 1992 SUI ...

