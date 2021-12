LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: De Aliprandini primo a scendere. Attesa per la sfida Piunturault-Odermatt (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 9.30: Porte molto vicine nella parte alta, De Aliprandini combatte con grande determinazione 9.29: Questa la lista dei partenti della prima manche: 1 990116 DE Aliprandini Luca 1990 ITA Salomon 2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 5 512269 Odermatt Marco 1997 SUI Stoeckli 6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head 9 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic 10 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar 11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer 13 202597 SCHMID ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 9.30: Porte molto vicine nella parte alta, Decombatte con grande determinazione 9.29: Questa la lista dei partenti della prima manche: 1 990116 DELuca 1990 ITA Salomon 2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 5 512269Marco 1997 SUI Stoeckli 6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head 9 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic 10 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar 11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer 13 202597 SCHMID ...

