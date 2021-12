LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: De Aliprandini lotta per il podio! Odermatt impressiona. Seconda manche alle 13 (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ Dalle 10.30 11.08: Per il momento è tutto, appuntamento alle 13 per la Seconda manche. Grazie per averci seguito, a più tardi! 11.07: Questi i risultati degli italiani che non si sono qualificati per la Seconda manche: 45 MAURBERGER Simon ITA 1:11.16 +4.02 48 DELLA VITE Filippo ITA 1:11.42 +4.28 49 FRANZONI Giovanni ITA 1:11.66 +4.52 11.05: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 Odermatt Marco SUI 1:07.14 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:07.46 +0.32 3 ZUBCIC Filip CRO 1:07.47 +0.33 4 FAIVRE Mathieu FRA 1:07.99 +0.85 5 DE Aliprandini Luca ITA 1:08.09 +0.95 6 SCHMID ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ D10.30 11.08: Per il momento è tutto, appuntamento13 per la. Grazie per averci seguito, a più tardi! 11.07: Questi i risultati degli italiani che non si sono qualificati per la: 45 MAURBERGER Simon ITA 1:11.16 +4.02 48 DELLA VITE Filippo ITA 1:11.42 +4.28 49 FRANZONI Giovanni ITA 1:11.66 +4.52 11.05: Questa la classifica al termine della prima: 1Marco SUI 1:07.14 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:07.46 +0.32 3 ZUBCIC Filip CRO 1:07.47 +0.33 4 FAIVRE Mathieu FRA 1:07.99 +0.85 5 DELuca ITA 1:08.09 +0.95 6 SCHMID ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: Sofia Goggia a 0.18 da Lara Gut-Behrami - #alpino #SuperG #Moritz… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #StMoritz 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Val d'Isere in DIRETTA: Odermatt perfetto! Pinturault a 3 decimi, De Aliprandini quinto - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE gigante maschile. Sfida Odermatt-Pinturault, De Aliprandini ci prova - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE su @di… -