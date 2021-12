LIVE Italia-Lettonia 3-6, Preolimpico curling in DIRETTA: le lettoni vincono il sesto end (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 La lettonia di nuovo sul +3 salendo per 6-3 vincendo il sesto end per 1-0. 20.47 Repubblica Ceca avanti sul 4-3 contro l’Estonia dopo l’1-0 ottenuto nel settimo end. 20.43 La Turchia non molla e conquista il sesto end per 1-0 salendo sul 6-5. 20.41 Il Giappone sale sul 5-2 contro la Germania: i nipponici vincono 3-0 il sesto end. 20.32 Estonia e Repubblica Ceca sono sul 3-3: le estoni hanno vinto per 1-0 nel sesto end. 20.31 L’Italia TORNA IN PARTITA! Le Azzurre vincono per 2-0 il quinto end e accorciano sulla lettonia che conduce 5-3. 20.20 Si sono concluse anche i quinti end delle sfide tra Corea del Sud e Turchia e ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Ladi nuovo sul +3 salendo per 6-3 vincendo ilend per 1-0. 20.47 Repubblica Ceca avanti sul 4-3 contro l’Estonia dopo l’1-0 ottenuto nel settimo end. 20.43 La Turchia non molla e conquista ilend per 1-0 salendo sul 6-5. 20.41 Il Giappone sale sul 5-2 contro la Germania: i nipponici3-0 ilend. 20.32 Estonia e Repubblica Ceca sono sul 3-3: le estoni hanno vinto per 1-0 nelend. 20.31 L’TORNA IN PARTITA! Le Azzurreper 2-0 il quinto end e accorciano sullache conduce 5-3. 20.20 Si sono concluse anche i quinti end delle sfide tra Corea del Sud e Turchia e ...

