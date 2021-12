LIVE Italia-Giappone 6-7 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: le azzurre si riportano a contatto! (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14 Una stone nipponica a punto, ma brave le azzurre a metterne due in casa. 11:12 Lacedelli piazza una guardia alta ad apertura dell’ottavo end. 11:09 Costantini porta due punti all’Italia! Le azzurre restano a un punto di distanza, sarà necessario rubare una mano alle asiatiche. 11:06 Ultima stone, l’Italia può uscire da questo settimo end con due punti! 11:03 Fujisawa boccia le sue stesse guardie, che di fatto servivano più all’Italia, ultime due stone per le azzurre. 11:01 Brava Lo Deserto a piazzare una seconda stone subito dietro una guardia nipponica. 10:59 Yoshida spazza via la nostra stone e ne piazza una perfetta al centro della casa. 10:57 Una stone azzurra nella casa, quando si è a metà del ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 Una stone nipponica a punto, ma brave lea metterne due in casa. 11:12 Lacedelli piazza una guardia alta ad apertura dell’ottavo end. 11:09 Costantini porta due punti all’! Lerestano a un punto di distanza, sarà necessario rubare una mano alle asiatiche. 11:06 Ultima stone, l’può uscire da questo settimo end con due punti! 11:03 Fujisawa boccia le sue stesse guardie, che di fatto servivano più all’, ultime due stone per le. 11:01 Brava Lo Deserto a piazzare una seconda stone subito dietro una guardia nipponica. 10:59 Yoshida spazza via la nostra stone e ne piazza una perfetta al centro della casa. 10:57 Una stone azzurra nella casa, quando si è a metà del ...

