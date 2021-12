LIVE Italia-Giappone 4-7 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: mano rubata dalle nipponiche, si mette male (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 Noooooooo! Il Giappone ci ruba la mano e si porta a casa tre punti, purtroppo questo sesto end potrebbe essere decisivo. 10:50 Tre stone a punto per il Giappone, manca l’ultima dell’Italia però, fare un punto è fattibile. 10:48 Le azzurre spiazzano via la guardia, ma al momento a punti ci sono due stone nipponiche. 10:46 Yoshida piazza una guardia, le azzurre hanno ancora tre stone a disposizione. 10:43 Sesto end decisamente più tranquillo rispetto al precedente, al momento c’è solo una stone rossa nella casa, ma la situazione è sotto controllo. 10:40 Il sesto end si apre con una guardia nipponica. 10:37 Azzurre graziate in quest’occasione, le cose sarebbero potute andare decisamente peggio. 10:34 Che spreco di Fujisawa, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:52 Noooooooo! Ilci ruba lae si porta a casa tre punti, purtroppo questo sesto end potrebbe essere decisivo. 10:50 Tre stone a punto per il, manca l’ultima dell’però, fare un punto è fattibile. 10:48 Le azzurre spiazzano via la guardia, ma al momento a punti ci sono due stone. 10:46 Yoshida piazza una guardia, le azzurre hanno ancora tre stone a disposizione. 10:43 Sesto end decisamente più tranquillo rispetto al precedente, al momento c’è solo una stone rossa nella casa, ma la situazione è sotto controllo. 10:40 Il sesto end si apre con una guardia nipponica. 10:37 Azzurre graziate in quest’occasione, le cose sarebbero potute andare decisamente peggio. 10:34 Che spreco di Fujisawa, ...

