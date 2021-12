LIVE Italia-Giappone 4-4 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: azzurre in piena lotta dopo il quinto end! (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Il sesto end si apre con una guardia nipponica. 10:37 azzurre graziate in quest’occasione, le cose sarebbero potute andare decisamente peggio. 10:34 Che spreco di Fujisawa, il Giappone viene via dal quinto end con un solo punto! 10:31 Questa volta non una gran giocata di Costantini, Fujsawa ha un mano una stone importantissima. 10:29 Prima delle ultime due stone ci sono tre punti per il Giappone, serve un grande giocata alle nostre per limitare i danni. 10:26 Le nipponiche piazzano una guardia, c’è molta tensione. 10:23 Lo Deserto spazza via una stone avversaria, ma Yoshida ne piazza immediatamente un’altra. 10:20 Suzuki si sta sbizzarrendo, servono delle ultime giocate di LIVEllo alle nostre. 10:17 Attenzione, tre stone ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:40 Il sesto end si apre con una guardia nipponica. 10:37graziate in quest’occasione, le cose sarebbero potute andare decisamente peggio. 10:34 Che spreco di Fujisawa, ilviene via dalend con un solo punto! 10:31 Questa volta non una gran giocata di Costantini, Fujsawa ha un mano una stone importantissima. 10:29 Prima delle ultime due stone ci sono tre punti per il, serve un grande giocata alle nostre per limitare i danni. 10:26 Le nipponiche piazzano una guardia, c’è molta tensione. 10:23 Lo Deserto spazza via una stone avversaria, ma Yoshida ne piazza immediatamente un’altra. 10:20 Suzuki si sta sbizzarrendo, servono delle ultime giocate dillo alle nostre. 10:17 Attenzione, tre stone ...

rtl1025 : ?? A @XFactor_Italia i @coldplay hanno incontrato i @thisismaneskin, una grandissima emozione ?? 'Li amiamo tantissi… - rtl1025 : ?? I @coldplay are my Universe ?? ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia Per seguire in diretta #XF2021 ??… - XFactor_Italia : Ladies and Gentleman, THE CUUUUUURE. I #BengalaFire si sono guadagnati questa Finale live dopo live, con una cari… - 41015LoveVolo : @ilvolo Live in Concert’: il Padiglione Italia porta a Expo Dubai la Bellezza della musica @ItalyExpo2020… - Oagenova : RT @spaceis_cool: Grazie mille a tutti per aver partecipato nella serata #spaceiscool LIVE! ?? Dal Cile, passando per il Canada e ovunque in… -