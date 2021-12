LIVE Italia-Giappone 2-3 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: azzurre di mano nel quarto end (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:00 azzurre di mano nel quarto end. 09:58 Ed è così! Un solo punto per le nipponiche nel terzo end. 09:55 Costantini perfetta: l’azzurra piazza una stone a punto davanti ad una stone avversaria che fa da guardia. A meno di un miracolo il Giappone non dovrebbe fare più di un punto. 09:53. Due stone in casa per le nipponiche, è il momento dell’ultima stone per le azzurre. 09:51 Arriva la bocciata di Lo Deserto, le azzurre potrebbero uscire bene da questo terzo end. 09:49 Serve una bocciata alle azzurre per tentare di far fare alle avversarie un solo punto. 9:46 Yoshida rimette tutto a posto le cose, al momento il punto sarebbe nipponico. 09:43 Bravissima Angela Romei a togliere una stone ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:00dinelend. 09:58 Ed è così! Un solo punto per le nipponiche nel terzo end. 09:55 Costantini perfetta: l’azzurra piazza una stone a punto davanti ad una stone avversaria che fa da guardia. A meno di un miracolo ilnon dovrebbe fare più di un punto. 09:53. Due stone in casa per le nipponiche, è il momento dell’ultima stone per le. 09:51 Arriva la bocciata di Lo Deserto, lepotrebbero uscire bene da questo terzo end. 09:49 Serve una bocciata alleper tentare di far fare alle avversarie un solo punto. 9:46 Yoshida rimette tutto a posto le cose, al momento il punto sarebbe nipponico. 09:43 Bravissima Angela Romei a togliere una stone ...

rtl1025 : ?? A @XFactor_Italia i @coldplay hanno incontrato i @thisismaneskin, una grandissima emozione ?? 'Li amiamo tantissi… - rtl1025 : ?? I @coldplay are my Universe ?? ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia Per seguire in diretta #XF2021 ??… - XFactor_Italia : Ladies and Gentleman, THE CUUUUUURE. I #BengalaFire si sono guadagnati questa Finale live dopo live, con una cari… - live_dom : RT @gr_grim: I burocratucoli da quattro soldi dell'UE sono veramente il top. Adesso anche il vino equiparato per tossicità alle sigarette.… - UNICEF_Italia : Nel giorno in cui l'UNICEF compie #75anni i bambini incontrano le istituzioni per affidare loro i propri sogni, in… -