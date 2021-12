Live Fiorentina-Salernitana 3-0 | Doppio Vlahovic dopo Bonaventura!

(Di sabato 11 dicembre 2021) Se non è l'ultima spiaggia poco ci manca. Contro unain grande spolvero e in zona Europa, laultima e con i problemi societari per il passaggio di proprietà...

Italiano, prima stagione alla© LaPresseI viola di Vincenzo Italiano, a quota 27 punti in classifica insieme alla Juventus di Allegri al quinto posto, sono reduci dalla vittoria ottenuta ...Il tabellino di- Salernitana 2 - 031' Bonaventura, 51' Vlahovic(4 - 3 - 3) : Terracciano; Odriozola, Milenkovic (46' Igor), Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, ...28' - Ancora Viola pericolosa con un cross, dalla parte opposta stavolta: bel tracciante di Callejon per la testa di Gonzalez che salta più in alto di tutti ma manda la sfera di poco alta sopra la ...Diretta Fiorentina Salernitana: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella 17^ giornata di Serie A.