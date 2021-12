LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 0-1 volley, Mondiale per club in DIRETTA: brasiliani devastanti nel finale del primo set, 17-25 (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Mano out di Wallace da zona 4 7-5 primo tempo Simon 6-5 La parallela di Wallace da seconda linea 6-4 Mano out da seconda linea di Garcia 5-4 primo tempo sontuoso di Otavio 5-3 Lucarelli in controtempo mette a terra il pallone da zona 4 4-3 Errore al servizio Civitanova 4-2 Errore al servizio Sada 3-2 Errore al servizio Civitanova 3-1 Mano out Garcia sulle mani alte del muro da zona 2 2-1 Errore al servizio Civitanova 2-0 Aceeeeeeeeeeeeee Simoooooooon 1-0 Il primo tempo di Simon 17-25 L’attacco vincente di Lopez da zona 4 e si chiude così, con uno tsunami nel finale il primo parziale 17-24 L’errore di Rodriguinho 16-24 Out l’attacco da seconda linea di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 Mano out di Wallace da zona 4 7-5tempo Simon 6-5 La parallela di Wallace da seconda linea 6-4 Mano out da seconda linea di Garcia 5-4tempo sontuoso di Otavio 5-3 Lucarelli in controtempo mette a terra il pallone da zona 4 4-3 Errore al servizio4-2 Errore al servizio3-2 Errore al servizio3-1 Mano out Garcia sulle mani alte del muro da zona 2 2-1 Errore al servizio2-0 Aceeeeeeeeeeeeee Simoooooooon 1-0 Iltempo di Simon 17-25 L’attacco vincente di Lopez da zona 4 e si chiude così, con uno tsunami nelilparziale 17-24 L’errore di Rodriguinho 16-24 Out l’attacco da seconda linea di ...

