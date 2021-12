LIVE Biathlon, Staffetta donne Hochfilzen in DIRETTA: Svezia in solitaria dopo l’ultimo cambio. Italia in dodicesima posizione, è il momento di Michela Carrara (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 10/12: Ultimo cambio per la Svezia, che schiera Hanna Oeberg. Vantaggio superiore al minuto. Giro 9/12: Svezia, Austria, Francia, Russia e Svizzera, questa la Top 5. Italia dodicesima (+2:34.3) con Fauner. Giro 8/12: poligono superselettivo per tante tante nazioni. Eleonora Fauner è riuscita, seppur con l’ultima ricarica, a evitare il giro di penalità. Giro 8/12: Schwaiger è seconda, per l’Austria, a oltre cinquanta secondi dalla Svezia. Giro 8/12: Elvira Oeberg intanto è già arrivata all’ultimo poligono della sua frazione, in piedi. Per lei un solo errore: riparte. Giro 8/12: aggiornamento classifica. Svezia saldamente in testa con trenta secondi su Austria e Francia, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 10/12: Ultimoper la, che schiera Hanna Oeberg. Vantaggio superiore al minuto. Giro 9/12:, Austria, Francia, Russia e Svizzera, questa la Top 5.(+2:34.3) con Fauner. Giro 8/12: poligono superselettivo per tante tante nazioni. Eleonora Fauner è riuscita, seppur con l’ultima ricarica, a evitare il giro di penalità. Giro 8/12: Schwaiger è seconda, per l’Austria, a oltre cinquanta secondi dalla. Giro 8/12: Elvira Oeberg intanto è già arrivata alpoligono della sua frazione, in piedi. Per lei un solo errore: riparte. Giro 8/12: aggiornamento classifica.saldamente in testa con trenta secondi su Austria e Francia, ...

