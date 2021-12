LIVE Biathlon, Staffetta donne Hochfilzen in DIRETTA: la Svezia domina la gara! Russia e Francia sul podio. Italia fuori dalla top 10 (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Staffetta femminile di Hochfilzen: grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento con OA Sport. Giro 12/12: l’Italia chiude tredicesima a 2:53.5. Giro 12/12: alle spalle della Svezia arrivano, sul podio, la Russia (+29.1) e la Francia (+59.2). Giro 12/12: taglia il traguardo la Svezia che vince questa Staffetta femminile. Giro 12/12: si entra nel giro che chiuderà questa Staffetta. Giro 11/12: Carrara anche in questo caso se la cava con due ricariche. Azzurre dodicesime a quasi tre minuti dalla testa. Giro 11/12: ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui lafemminile di: grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport. Giro 12/12: l’chiude tredicesima a 2:53.5. Giro 12/12: alle spalle dellaarrivano, sul, la(+29.1) e la(+59.2). Giro 12/12: taglia il traguardo lache vince questafemminile. Giro 12/12: si entra nel giro che chiuderà questa. Giro 11/12: Carrara anche in questo caso se la cava con due ricariche. Azzurre dodicesime a quasi tre minutitesta. Giro 11/12: ...

