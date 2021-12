LIVE Biathlon, Staffetta donne Hochfilzen in DIRETTA: Francia per il bis, azzurre a caccia della top5 (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la Staffetta femminile in tv – La startlist della Staffetta – La presentazione della Staffetta Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile, prova valida per la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. Sulle nevi di Hochfilzen (Austria) una gara a squadre dall’esito incerto in cui come al solito si dovrà trovare il difficile equilibrio tra qualità al tiro e velocità sugli sci stretti. Se si guarda alla storia la Germania si è imposta in sette circostanze su queste nevi, tra cui la vittoria iridata del 2017. Sempre sette le affermazioni della Norvegia che guidata in ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lafemminile in tv – La startlist– La presentazioneBuongiorno e bentrovati allafemminile, prova valida per la tappa di Coppa del Mondo di2021-2022. Sulle nevi di(Austria) una gara a squadre dall’esito incerto in cui come al solito si dovrà trovare il difficile equilibrio tra qualità al tiro e velocità sugli sci stretti. Se si guarda alla storia la Germania si è imposta in sette circostanze su queste nevi, tra cui la vittoria iridata del 2017. Sempre sette le affermazioniNorvegia che guidata in ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: equilibrio al vertice, azzurre chiamate a dare un segnale #biathlon @AleBergomi… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: equilibrio al vertice, azzurre chiamate a dare un segnale #biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Sprint maschile: Christiansen difende il pettorale giallo nel feudo di Johannes Boe #biathlon @Al… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per la Sprint maschile: Christiansen difende il pettorale giallo nel feudo di Johannes Boe… - zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Hochfilzen 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile -