L' inviata Rai derubata davanti alla villa di Caovilla | a poche ore dal colpo | una nuova disgrazia

(Di sabato 11 dicembre 2021) La giornalista de La Vita in diretta Filomena Leone si trovava in collegamentodi Fernando Renè Caoper documentare la rapina quando è stata. Una storia davvero incredinile. L'di Alberto Matano era insiemesua troupe e stava parlando al pubblico di Rai Uno della serie di furti in Veneto - compresa la rapina nella casa del re delle scarpe di lusso a Strà - quando l'auto sua e dei suoi collaboratori è stata svaligiata. E' stata la stessa Filomena Leone a raccontare l'accaduto: "Un grande spavento. Subito dopo il primo collegamento ci hanno rotto il finestrino della macchina. Avevamo parcheggiato a pochissimi metri dche è stata teatro della rapina. Hanno rubato le borse ...

Advertising

Ass_CRiva : RT @tdp_ostia: Giornalista e inviata #rai @lauratangherlinitraveller presenterà #matrimoniosirianounnuovoviaggio con #TendadeiPopoli presso… - TarTassato : Mezzo telegiornale #tg1 su #PatrickZaki intervento dell'inviata io c'ero di Repubblica, 3 servizi uno su #bologna p… - PrismaNewslett1 : RT @tdp_ostia: Giornalista e inviata #rai @lauratangherlinitraveller presenterà #matrimoniosirianounnuovoviaggio con #TendadeiPopoli presso… - VigilanzaT : Rai, No Vax: L'inviata di guerra Lucia Goracci difende Monica Maggioni dalle critiche di Reporters Sans Frontières… - GianniMaritati : RT @tdp_ostia: Giornalista e inviata #rai @lauratangherlinitraveller presenterà #matrimoniosirianounnuovoviaggio con #TendadeiPopoli presso… -

Ultime Notizie dalla rete : inviata Rai

...una troupe della, impegnata nel collegamento in diretta per il programma La vita in diretta, stata derubata di borse e zaini. Il furto, come si diceva avvenuto mentre operatori, tecnici e......a Stra, i ladri hanno rotto i vetri dell'auto aziendale ed hanno portato via oltre agli effetti personali, anche tutto il materiale indispensabile per la messa in onda del programma di1 .Dopo due libri dedicati al fascismo, Bruno Vespa ritorna con un nuovo saggio: "Perché Mussolini rovinò l’Italia" ...Marco Carrara, il più giovane conduttore Rai e tra i volti più promettenti del palinsesto, sarà il conduttore social della 32° maratona televisiva di ...