Linea Bianca | Ossini torna in vetta ma cambia orario e si prepara al prime time

(Di sabato 11 dicembre 2021) MassimilianoLe vette più belle d’Italia, le emozioni ad alta quota e i segreti di chi vive la montagna saranno ancora i tratti distintivi di. Il programma condotto da Massimilianorinnova oggi – sabato 11 dicembre – il proprio stagionale appuntamento con il pubblico di Rai1. Stavolta, però, con una novità di palinsesto: la messa in onda è slittata alle ore 15.20 (e non più alle 14), dopo Dedicato di Serena Autieri. I temi della trasmissione, tuttavia, saranno quelli di sempre, sostenuti dalla spettacolarità delle immagine girate ad alta quota. Il racconto della montagna e delle sue tradizioni approfondirà gli aspetti naturalistici, gastronomici e culturali dei luoghi raccontati. Non mancheranno i riferimenti all’attualità e all’impatto che la pandemia ha avuto anche sulle località ...