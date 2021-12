Lina Wertmüller e Raffaella Carrà: la mente e il cuore del femminismo all’italiana (Di sabato 11 dicembre 2021) Dietro quegli occhiali dalla montatura bianca inconfondibile, dal sapore squisitamente estivo, e quell’ombelico sfoggiato con disinvoltura è insita una comune matrice rivoluzionaria. I primi, tratto distintivo di Lina Wertmüller, hanno accompagnato la regista romana nel corso della sua pluridecennale carriera, come estensione naturale del suo corpo dietro la macchina da presa. Un supporto ulteriore, dunque, per aiutarla ad interpretare sapientemente la realtà, ma sempre a modo suo. E poi quell’ombelico, apparso per la prima volta sul piccolo schermo italiano, che ha portato a un punto di non ritorno: merito, questa volta, di Raffaella Carrà. Portatrici di un comune sentimento di anticonformismo, sia Lina Wertmüller che la Raffa nazionale hanno rotto ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 dicembre 2021) Dietro quegli occhiali dalla montatura bianca inconfondibile, dal sapore squisitaestivo, e quell’ombelico sfoggiato con disinvoltura è insita una comune matrice rivoluzionaria. I primi, tratto distintivo di, hanno accompagnato la regista romana nel corso della sua pluridecennale carriera, come estensione naturale del suo corpo dietro la macchina da presa. Un supporto ulteriore, dunque, per aiutarla ad interpretare sapientela realtà, ma sempre a modo suo. E poi quell’ombelico, apparso per la prima volta sul piccolo schermo italiano, che ha portato a un punto di non ritorno: merito, questa volta, di. Portatrici di un comune sentimento di anticonformismo, siache la Raffa nazionale hanno rotto ...

Advertising

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - ilpost : È morta a 93 anni Lina Wertmüller, una delle più celebri registe del cinema italiano e la prima donna nella storia… - ciropellegrino : È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - heathlegver : sono molto contenta che questo sia stato il mio primo film di lina wertmüller non vedo l'ora di recuperare qualche… - heathlegver : film d'amore e d'anarchia - ovvero 'stamattina alle 10 in via dei fiori nella nota casa di tolleranza...' (1973) di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Wertmüller Lina Wertmuller, oggi i funerali alla Chiesa degli Artisti Si terranno questa mattina, alle 11:30 alla Chiesa degli Artisti di Roma, i funerali di Lina Wertmuller, la regista scomparsa due giorni fa a 93 anni. ( LA FOTOSTORIA ) L'appello della figlia 'Sarebbe bello se Roma dedicasse a mamma una piazza o un teatro o un cinema', ha detto ieri, ...

Wertmuller, oggi i funerali nella chiesa degli Artisti di Roma "Lina Wertmuller - ha detto Franceschini - è stata una grande donna, una regista coraggiosa, innovativa, avanti rispetto ai tempi".

Lina Wertmuller e la figlia adottiva Maria Zulima, il grande amore e la seconda giovinezza della regista Il Mattino Si terranno questa mattina, alle 11:30 alla Chiesa degli Artisti di Roma, i funerali diWertmuller, la regista scomparsa due giorni fa a 93 anni. ( LA FOTOSTORIA ) L'appello della figlia 'Sarebbe bello se Roma dedicasse a mamma una piazza o un teatro o un cinema', ha detto ieri, ...Wertmuller - ha detto Franceschini - è stata una grande donna, una regista coraggiosa, innovativa, avanti rispetto ai tempi".