Lina Sastri | a ' Verissmo' il dolore per la morte del fratello | ' Mi manca tantissimo'

Ultime Notizie dalla rete : Lina Sastri

Lina Sastri ospite di 'Verissimo' di Silvia Toffanin. L'attrice ha parlato del dolore per la scomparsa della madre e del fratello, venuto a mancare a causa del Covid. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Lina Sastri ricorda suo fratello Carmine, morto per colpa del Covid. Un grandissimo dolore che l'attrice e cantante svela che ogni giorno, dopo un anno dall'accaduto, continua ad accompagnarla.