Lille-Lione domenica 12 dicembre | ore 13 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Commenta per primo Alle 13 prosegue la 18esima giornata di Ligue 1. Si parte coi campioni di Francia, agli ottavi di Champions League , del, che attendono il: ora a metà classifica, la scorsa stagione sono state tra le 4 protagoniste in lotta per il titolo, vinto poi dai Renato Sanches compagni. Nella squadra di casa brilla ......00 Salisburgo - Siviglia 1 - 0 21:00 Wolfsburg -1 - 3 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 19:00 Atalanta - Villarreal 2 - 3 CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45 Sparta Prague - Brøndby IF 2 - 0 18:45- ...Lille e Lione si affronteranno Domenica 12 Dicembre alle 13:00, in un match valido per la 18a giornata di Ligue 1. Qui abbiamo descritto alcune possibili scommesse sul pronostico Lille – Lione. Conten ...A inizio anni 2000 il Lione era la squadra dominante, ma un giorno visse una trasferta davvero complicata. Gérard Houllier mise diverse riserve e gli altofrancesi nel primo tempo passarono in vantaggi ...