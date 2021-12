Licenziati con una videochiamata | la storia di Alessandra | «Dopo 18 anni di lavoro | trattamento disumano»

Leggi su open.online

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lei èCelidoni, 53, mamma di due figli, separata, ma è anche una delle tre persone licenziate, con una telefonata su Teams, dalla Yazaki di Grugliasco (Torino) dove lavorano 91 dipendenti, una multinazionale che si occupa di produzione e commercializzazione di cablaggi e sistemi di distribuzione elettronica per l’automotive. Licenziata nel peggiore dei modi, convocata all’improvviso, una telefonata di pochi minuti, una frase di addio e fine del rapporto professionale. Così da un momento all’altro, senza alcun preavviso o dialogo con l’azienda. «Nel giro di dieci minuti sono diventata un fantasma, mi hanno gettato via come si farebbe con un fazzoletto usato. Zero rispetto, nessuna umanità, diciottodi vita in azienda cancellati in un “clic”», ha raccontato Celidoni alla Stampa. Un vero e proprio choc, ha pianto ...