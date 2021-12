L'hater degli animali colpisce ancora: trovate esche killer, bocconi di wurstel con dentro viti (Di sabato 11 dicembre 2021) ANCONA - Tornano le esche killer in via Crocioni. Dopo gli avvistamenti di venerdì scorso lungo il viale della Vittoria è toccato di nuovo al quartiere di Brecce Bianche essere preso di mira dall' ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 dicembre 2021) ANCONA - Tornano lein via Crocioni. Dopo gli avvistamenti di venerdì scorso lungo il viale della Vittoria è toccato di nuovo al quartiere di Brecce Bianche essere preso di mira dall' ...

