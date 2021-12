L’ex deputato Pd Ginefra: “Sciolto nell’acido e fatto sparire dal direttivo della sezione” (Di sabato 11 dicembre 2021) Bari - “Mi interrogo spesso, anche leggendo con soddisfazione di ex colleghi valorizzati in una pluralità di ruoli pubblici, sul perché io sia stato “Sciolto nell’acido” e fatto scomparire persino dal direttivo di una sezione”: Dario Ginefra - una volta enfant prodige della destra barese, già veltroniano doc, poi parlamentare Pd per due legislature, e dopo la mancata rielezione nel 2018 dimenticato dal suo partito - consegna ai social questa amara riflessione, usando parole tranchant, indirizzate inevitabilmente contro una presunta “cupola” del Pd emilianista (il governatore recentemente ha ribadito che “il Pd c’est moi”). Nel suo j’accuse, Ginefra, marito della deputata leghista Laura Ravetto, sottolinea come sia stato ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Bari - “Mi interrogo spesso, anche leggendo con soddisfazione di ex colleghi valorizzati in una pluralità di ruoli pubblici, sul perché io sia stato “” escomparire persino daldi una”: Dario- una volta enfant prodigedestra barese, già veltroniano doc, poi parlamentare Pd per due legislature, e dopo la mancata rielezione nel 2018 dimenticato dal suo partito - consegna ai social questa amara riflessione, usando parole tranchant, indirizzate inevitabilmente contro una presunta “cupola” del Pd emilianista (il governatore recentemente ha ribadito che “il Pd c’est moi”). Nel suo j’accuse,, maritodeputata leghista Laura Ravetto, sottolinea come sia stato ...

