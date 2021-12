Lewis Hamilton, ci risiamo? Rischio impeding su Mazepin (Di sabato 11 dicembre 2021) Una situazione davvero clamorosa che potrebbe cambiare la storia di questo weekend ma, anche, la corsa al titolo Mondiale 2021 tra l’inglese della Mercedes e l’olandese della Red Bull. Il teatro dell’imprevisto sono le Libere 3 del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento di questa stagione di Formula Uno. Lewis Hamilton ci è ricascato? È possibile, infatti, un impeding nella pit-lane ai danni del russo Nikita Mazepin dell’Hass. Lewis Hamilton, impeding su Mazepin? Attenzione all’uscita di Lewis Hamilton dalla pit-lane: si potrebbe verificare, infatti, un’inchiesta dei commissari di gara per il Rischio impeding su Nikita Mazepin. Una reprimenda, sarebbe la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Una situazione davvero clamorosa che potrebbe cambiare la storia di questo weekend ma, anche, la corsa al titolo Mondiale 2021 tra l’inglese della Mercedes e l’olandese della Red Bull. Il teatro dell’imprevisto sono le Libere 3 del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento di questa stagione di Formula Uno.ci è ricascato? È possibile, infatti, unnella pit-lane ai danni del russo Nikitadell’Hass.su? Attenzione all’uscita didalla pit-lane: si potrebbe verificare, infatti, un’inchiesta dei commissari di gara per ilsu Nikita. Una reprimenda, sarebbe la ...

Advertising

amnestyitalia : Al #SaudiArabianGP Lewis Hamilton ha preso la parola per sollevare il tema delle violazioni dei diritti umani in Ar… - F1inGenerale_ : Il peggior incubo di Lewis Hamilton: #F1inGenerale #AbuDhabiGP - cesololinter_19 : Sappiamo bene che se Lewis non viene penalizzato è solo per il colore della pelle. IO DICO BASTA AL RAZZISMO VERSO… - F1inGenerale_ : Mazepin si ritrova di nuovo davanti la monoposto di Lewis Hamilton. ?? TR Hamilton: “Ho provato a togliermi di mezz… - Gazzetta_it : Se Lewis e Max fossero registi, artisti o rockstar #F1 -