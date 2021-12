Letta | Il Pd è favorevole alla proroga dello stato di emergenza

(Di sabato 11 dicembre 2021) 'Se per mantenere la situazione migliore degli altri Paesi Ue è necessariore lodi, noi siamo a favore della'. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a margine ...

Se valuterà, dati alla mano, che è necessario, avrà sicuramente il nostro sostegno', ha aggiuntoNon averlo fatto, ha lasciato libero spazio ad ogni tipo di reazione (o contraria), ... Forse Enricoprima di lanciare il suo "tavolo" sulla legge di bilancio avrebbe dovuto quanto meno ...Firenze, 11 dic. (LaPresse) - "Io non ho nessun dubbio sul fatto che in questo momento tutti i messaggi che arrivano dal resto d'Europa ci dicono che dobbiamo ..."Se per mantenere la situazione migliore degli altri Paesi Ue è necessario prorogare lo stato di emergenza, noi siamo a favore della proroga". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine ...