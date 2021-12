Letta ha un piano per cambiare l’Ue (può funzionare). Firmato Mayer (Di sabato 11 dicembre 2021) Stamani a Firenze Enrico Letta nell’ incontro di S&D Rise for Democracy ha affermato con inusuale durezza che la conferenza sul futuro dell’Europa è a rischio fallimento. Sinora non c’è stato nessun reale coinvolgimento dell’opinione pubblica, dei media, dei corpi intermedi e tanto meno dei cittadini. Per Letta da troppi anni (sono passati ben 16 dall’insuccesso del processo costituzionale) l’arena politica della Ue è stata dominata da accordi e vertici intergovernativi. Il leader del Pd ha indicato tre ambiti in cui è essenziale un cambiamento “strutturale” della governance europea che punti anche rilanciare il tema della revisione dei trattati con ambizioni di profilo costituzionale. Sul piano dei contenuti Letta ha messo in rilievo l’esigenza imperativa di realizzare al più presto due aspetti cruciali: 1) La ... Leggi su formiche (Di sabato 11 dicembre 2021) Stamani a Firenze Enriconell’ incontro di S&D Rise for Democracy ha affermato con inusuale durezza che la conferenza sul futuro dell’Europa è a rischio fallimento. Sinora non c’è stato nessun reale coinvolgimento dell’opinione pubblica, dei media, dei corpi intermedi e tanto meno dei cittadini. Perda troppi anni (sono passati ben 16 dall’insuccesso del processo costituzionale) l’arena politica della Ue è stata dominata da accordi e vertici intergovernativi. Il leader del Pd ha indicato tre ambiti in cui è essenziale un cambiamento “strutturale” della governance europea che punti anche rilanciare il tema della revisione dei trattati con ambizioni di profilo costituzionale. Suldei contenutiha messo in rilievo l’esigenza imperativa di realizzare al più presto due aspetti cruciali: 1) La ...

