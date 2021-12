Letta guarda al 2023: 'Vogliamo governare il Paese dopo aver vinto le elezioni' (Di sabato 11 dicembre 2021) Un programma che punta in alto, con una coalizione progressista e facendo piazza pulita delle voci che vorrebbero il Pd tra coloro che puntano alle elezioni anticipate. 'In Italia continua a esserci ... Leggi su globalist (Di sabato 11 dicembre 2021) Un programma che punta in alto, con una coalizione progressista e facendo piazza pulita delle voci che vorrebbero il Pd tra coloro che puntano alleanticipate. 'In Italia continua a esserci ...

Advertising

gooblin73_83196 : RT @Qua_Agatha: Uno S C O O P pazzesco Toh... ma guarda... #Letta: 'Il #Pd è favorevole alla proroga dello #statodiemergenza'… - globalistIT : - Mikepub1 : RT @Qua_Agatha: Uno S C O O P pazzesco Toh... ma guarda... #Letta: 'Il #Pd è favorevole alla proroga dello #statodiemergenza'… - Qua_Agatha : Uno S C O O P pazzesco Toh... ma guarda... #Letta: 'Il #Pd è favorevole alla proroga dello… - vivianaLg3 : @astromalleolus @sole24ore @Antonio_Tajani @elonmusk Guarda facciamo per quattro, che dopo le ultime vicissitudini… -