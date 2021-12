Leadership a rischio, Ibrahimovic salva il Milan ma non basta: alla Dacia Arena finisce 1-1 (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci ha pensato Ibrahimovic, questa sera, a salvare il Milan nell’anticipo della 17ª giornata di Serie A contro l’Udinese. 1 punto non soddisfacente ma importante per i rossoneri, che fino alla fine hanno rischiato di incassare una pesante sconfitta. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 17?, ma il Milan è riuscito a metterci una pezza solo nei minuti di recupero, con una rete di Ibrahimovic al 92?. I rossoneri adesso rischiano di perdere la Leadership: Inter e Napoli, infatti, potrebbero scavalcare domani i rossoneri in classifica. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci ha pensato, questa sera, are ilnell’anticipo della 17ª giornata di Serie A contro l’Udinese. 1 punto non soddisfacente ma importante per i rossoneri, che finofine hanno rischiato di incassare una pesante sconfitta. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 17?, ma ilè riuscito a metterci una pezza solo nei minuti di recupero, con una rete dial 92?. I rossoneri adesso rischiano di perdere la: Inter e Napoli, infatti, potrebbero scavalcare domani i rossoneri in classifica. L'articolo CalcioWeb.

