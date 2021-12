Lazio, si riapre la trattativa per il rinnovo del calciatore: i dettagli (Di sabato 11 dicembre 2021) Luiz Felipe si avvicina al rinnovo: secondo Il Corriere dello Sport, il brasiliano in scadenza giugno 2022 avrebbe ricevuto un’offerta dalla dirigenza biancoceleste. Ad oggi la distanza non sembra più incolmabile come nelle scorse settimane ed è aumentata la speranza che si possa trovare un accordo. Pessima notizia per Milan ed Inter che secondo le ultime voci di mercato hanno mostrato interesse nei confronti del calciatore. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Luiz Felipe si avvicina al: secondo Il Corriere dello Sport, il brasiliano in scadenza giugno 2022 avrebbe ricevuto un’offerta dalla dirigenza biancoceleste. Ad oggi la distanza non sembra più incolmabile come nelle scorse settimane ed è aumentata la speranza che si possa trovare un accordo. Pessima notizia per Milan ed Inter che secondo le ultime voci di mercato hanno mostrato interesse nei confronti del. Simone Borghi

