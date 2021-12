Lazio | missione rinnovi | Marusic ok | Luiz Felipe si riavvicina

(Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA - C'è una priorità in casache va affrontata prima del mercato. Negli uffici di Formello si lavora sui contratti dei giocatori in scadenza. Un passaggio fondamentale per costruire la ...

Laha appena ripresentato un rilancio e le distanze si sono accorciate . Va segnalato un riavvicinamento, l'accordo non potrebbe essere così lontano. Serve comunque aspettare. Non ci sono ...... se è vero che con il Liverpool laera alquanto ardua, una sola vittoria nelle quattro ... le due squadre italiane presenti dall'inizio in questa competizione sono il Napoli e la. La ...Missione fallita. La Lazio non ha centrato la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Contro il Galatasaray la squadra di Sarri non è andata oltre lo 0-0 e ora è costretta a pas ...Niente da fare per la Lazio. L’imperatore Terim porta a termine la missione e non cade all’Olimpico. Il Galatasaray si conferma imperforabile in trasferta e resta al primo posto ...