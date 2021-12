L'azienda delocalizza in Portogallo: dipendenti licenziati via Teams (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono stati licenziati con una semplice telefonata su una piattaforma digitale. È quel che è capitato a tre lavoratori della Yazaki Italia, multinazionale con sede a Grugliasco, che produce e commercializza cablaggi e sistemi di... Leggi su today (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono staticon una semplice telefonata su una piattaforma digitale. È quel che è capitato a tre lavoratori della Yazaki Italia, multinazionale con sede a Grugliasco, che produce e commercializza cablaggi e sistemi di...

Advertising

romatoday : L'azienda delocalizza in Portogallo: dipendenti licenziati via Teams - PalermoToday : L'azienda delocalizza in Portogallo: dipendenti licenziati via Teams - Today_it : L'azienda delocalizza in Portogallo: dipendenti licenziati via Teams - enzabif : @GiuseppeConteIT Siamo noi che diciamo basta alla vostra inutilità,ogni giorno c'è un'azienda che chiude o che delo… - solops : Torino, azienda delocalizza in Portogallo, la donna licenziata su Teams dopo 18 anni: “Ho pianto. Ci hanno trattato… -