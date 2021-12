Lavoro, Orlando: «Impedire alle aziende di licenziare con mail o messaggi» – Il video (Di sabato 11 dicembre 2021) «Non si tratta di Impedire di chiudere, ma di Impedire che si apprenda del licenziamento con un Whatsapp o una email. Non si tratta di non permettere alle aziende di chiudere, impossibile in un’economia di mercato, ma di costruire le condizioni perché questo non avvenga nottetempo». Queste le parole del ministro del Lavoro Andrea Orlando dopo la visita ai dipendenti della Saga Coffee a Gaggio Montano in provincia di Bologna. Il riferimento del ministro è alla denuncia di alcuni lavoratori licenziati pochi giorni fa dalla propria azienda con una videochiamata su Teams. «Nel giro di dieci minuti sono diventata un fantasma, mi hanno gettato via come si farebbe con un fazzoletto usato. Zero rispetto, nessuna umanità, diciotto anni di vita in azienda ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) «Non si tratta didi chiudere, ma diche si apprenda del licenziamento con un Whatsapp o una e. Non si tratta di non permetteredi chiudere, impossibile in un’economia di mercato, ma di costruire le condizioni perché questo non avvenga nottetempo». Queste le parole del ministro delAndreadopo la visita ai dipendenti della Saga Coffee a Gaggio Montano in provincia di Bologna. Il riferimento del ministro è alla denuncia di alcuni lavoratori licenziati pochi giorni fa dalla propria azienda con unachiamata su Teams. «Nel giro di dieci minuti sono diventata un fantasma, mi hanno gettato via come si farebbe con un fazzoletto usato. Zero rispetto, nessuna umanità, diciotto anni di vita in azienda ...

Agenzia_Ansa : Alcuni dipendenti di Yazaki Italia licenziati via Teams. L'ira del ministro Orlando: 'Non è possibile che questo av… - EzioRocchiBalbi : @Macigno13 @EnricoLetta No, lo sta chiedendo al ministro del lavoro Orlando (pd) e ai colleghi di governo leu e 5cosi. - infoitinterno : Orlando (Lavoro) e il licenziamento via Teams: 'Non si agisce così, lesa la Costituzione' - Fiorellissimo : @EnricoLetta Il Ministro del lavoro si chiama #Orlando e l’hai scelto tu, basta con questa ipocrisia. #PD populista - BungaBu72537413 : @janavel7 @AngelaAngelmi @EnricoLetta Orlando di lavoro capisce poco almeno il suo predecessore due gazzose le aveva vendute... -