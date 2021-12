Lavoro | Fratoianni | ' bollettino di guerra quotidiano e governo resta inerte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Siamo stati facili profeti purtroppo nel giugno scorso: da allora sul fronte dei licenziamenti nel nostro Paese un vero e proprio drammaticodi. Con une disinteressato a questa continua tragedia collettiva". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. "Ora si aggiunge un bruttissimo colpo per il territorio di Jesi con bel regalo di Natale per i lavoratori della Caterpillar, licenziati con un metodo assolutamente irrispettoso dei diritti e della dignità delle persone. Una multinazionale - prosegue il leader di SI - che chiude una fabbrica solo per aumentare i profitti, i cui vertici si presentano con i guardaspalle come se fossimo negli anni ‘20 del secolo scorso, e gettano nel lastrico ...