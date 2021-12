(Di sabato 11 dicembre 2021)– Nella giornata di ieri i poliziotti della Squadra Volante dihanno tratto in arresto un 35enne del capoluogo pontino, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, responsabile di ricettazione e possesso e fabbricazione didi identità. L’uomo, fermato alla guida della sua automobile, ha destato sospetti negli agenti, tanto da indurli a eseguire una perquisizione immediata. Sospetti fondati, poiché nell’abitacolo del veicolo sono stati rinvenuti due colli ancora sigillati arrecanti il noto marchio di e-commerce, i cui destinatari erano però diversi dalla persona fermata. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del pregiudicato, al cui interno sono stati rinvenuti ulteriori pacchi analoghi insieme ad altra merce, ancora etichettata ...

ilfaroonline : Latina. Si dà agli acquisti folli su Amazon, ma con documenti falsi: arrestato - GiovaPassal : RT @_GLB_M_: @lofioramonti @RossellaMuroni @tomasomontanari @Facciamo_ECO @FranFerrante @GreenItalia1 @GiaSilvestrini @AntoLombard @A_LisaC… - giangolz : RT @_GLB_M_: @lofioramonti @RossellaMuroni @tomasomontanari @Facciamo_ECO @FranFerrante @GreenItalia1 @GiaSilvestrini @AntoLombard @A_LisaC… - _GLB_M_ : @lofioramonti @RossellaMuroni @tomasomontanari @Facciamo_ECO @FranFerrante @GreenItalia1 @GiaSilvestrini… - News_24it : Il “Vittorio Veneto-Salvemini” di Latina, sabato 11 dicembre, dalle 09:00 alle 12:00 apre le porte in occasione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina agli

latinaoggi.eu

... sostanza in parte già utilizzabile per essere smerciata, evidentemente destinataavventori ... L'autore è stato, quindi, tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale dia ......notooperanti. I militari, avendo intuito che potesse occultare della sostanza stupefacente, hanno richiesto l'ausilio di una pattuglia in divisa per procedere ad un normale controllo., ...Nella serata di ieri, un 25enne del luogo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato perchè in possesso di 500 grammi di cocaina ...Mezzo chilo di droga pronta alla vendita nella zona dei pub, a Latina. I carabinieri del Nucleo Investigativo ieri sera hanno notato nei pressi dei locali del centro dove si svolge la movida, un giova ...