Latina. Lascia le bimbe sole e litiga con l’ex, ma viene “soccorsa” dal nuovo compagno… armato (Di sabato 11 dicembre 2021) Latina – Ieri sera la Volante di Latina è dovuta intervenire in una via del centro cittadino a seguito della segnalazione di una violenta lite in strada. Ai poliziotti intervenuti un uomo – che aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato – ha spiegato di aver avuto un acceso diverbio con la ex convivente, dalla cui unione erano nate due bimbe di anni 10 e 11, in quanto la donna era uscita per andare in pizzeria con un’amica, Lasciando le minori da sole in casa. A seguito dell’alterco era però intervenuto, in difesa della madre 36enne, una terza persona, un pregiudicato di 66 anni convivente della madre della donna, che avrebbe minacciato il padre delle bimbe con una pistola. L’immediata perquisizione effettuata dagli agenti ha consentito di rinvenire una pistola, risultata ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 dicembre 2021)– Ieri sera la Volante diè dovuta intervenire in una via del centro cittadino a seguito della segnalazione di una violenta lite in strada. Ai poliziotti intervenuti un uomo – che aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato – ha spiegato di aver avuto un acceso diverbio con la ex convivente, dalla cui unione erano nate duedi anni 10 e 11, in quanto la donna era uscita per andare in pizzeria con un’amica,ndo le minori dain casa. A seguito dell’alterco era però intervenuto, in difesa della madre 36enne, una terza persona, un pregiudicato di 66 anni convivente della madre della donna, che avrebbe minacciato il padre dellecon una pistola. L’immediata perquisizione effettuata dagli agenti ha consentito di rinvenire una pistola, risultata ...

Advertising

Lunanotizie : ?? Latina, esce con l’amica per una pizza e lascia a casa le due figlie di 10 e 11 anni. Donna denunciata per abband… - LatinaCorriere : Esce per una pizza e lascia le figlie minori a casa. Denunciata 36 enne di Latina - - News_24it : LATINA - Ieri sera la Volante di Latina è dovuta intervenire in una via del centro cittadino a seguito della segnal… - Lucia05149332 : RT @DomaniGiornale: Le #mafie e i loro avvocati ne sanno sempre una più dello stato. Oppure è proprio lo stato che lascia ampio gioco alle… - vitcastagna : RT @DomaniGiornale: Le #mafie e i loro avvocati ne sanno sempre una più dello stato. Oppure è proprio lo stato che lascia ampio gioco alle… -