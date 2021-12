L’Atalanta eliminata? Troppi gol subiti: con 13 reti al passivo solo 6 squadre agli ottavi nella storia della Champions (Di sabato 11 dicembre 2021) T redici gol subiti, la condanna delL’Atalanta. L’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions ha come principale causa la scarsa tenuta difensiva: in cinque partite su sei ci sono state almeno due reti al passivo. E con certi numeri è quasi impossibile … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 dicembre 2021) T redici gol, la condanna del. L’eliminazione dei nerazzurri dallaha come principale causa la scarsa tenuta difensiva: in cinque partite su sei ci sono state almeno dueal. E con certi numeri è quasi impossibile …

Advertising

IlTorinista : RT @bennygiardina: Dopo Torino, Brescia, Roma, Lazio, Inter, e Napoli, l'Atalanta è la settima squadra italiana eliminata dal Villarreal in… - gloriapoch72 : @giorgiocolombo_ Infatti e come voi abbiamo molte perdite Non riesco a capire il tweet, metti in mezzo il Napoli Il… - battitomilan7 : La Favoletta prima di ogni partita la mettono alla pari delle più grandi Perde la partita e viene eliminata ...' p… - albitaroni_ : RT @bennygiardina: Dopo Torino, Brescia, Roma, Lazio, Inter, e Napoli, l'Atalanta è la settima squadra italiana eliminata dal Villarreal in… - MTheo97 : @_schiaffino__ Qualcuno critica mai l'Atalanta a livello generale? Sempre elogi e testa alta in qualunque cosa, anc… -