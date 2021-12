Lasciano figlia 2 mesi sola a casa e vanno al bar,denunciati (Di sabato 11 dicembre 2021) Lasciano sola a casa la figlia di due mesi per andare al bar. E' la vicenda scoperta a Belcastro, nel catanzarese, dai carabinieri, che hanno denunciato in stato di libertà la coppia, di origine ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021)ladi dueper andare al bar. E' la vicenda scoperta a Belcastro, nel catanzarese, dai carabinieri, che hanno denunciato in stato di libertà la coppia, di origine ...

