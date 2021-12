L’appello delle associazioni: “Basta narrazione tossica su poveri come fannulloni e furbetti. Reddito di cittadinanza? Va ampliato” (Di sabato 11 dicembre 2021) Basta con la propaganda e la ‘narrazione tossica‘ sui poveri come ‘furbetti e fannulloni’. Questo L’appello lanciato dall’Alleanza contro la povertà nel corso della conferenza stampa intitolata “La povertà non è un crimine”, organizzata a Roma, nella sede dell’associazione della Stampa Estera in Italia. “Più che sulle critiche e sui furbetti, sarebbe fondamentale concentrarsi sulle proposte per migliorare il Reddito di cittadinanza, perché così com’è, la misura è ancora insufficiente“, ha dichiarato Roberto Rossini, portavoce dell’Alleanza. Per questo motivo, ha continuato, “serve un allargamento della platea dei beneficiari. Anche perché, viene erogato a poco più di tre milioni e mezzo di cittadini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021)con la propaganda e la ‘‘ sui’. Questolanciato dall’Alleanza contro la povertà nel corso della conferenza stampa intitolata “La povertà non è un crimine”, organizzata a Roma, nella sede dell’associazione della Stampa Estera in Italia. “Più che sulle critiche e sui, sarebbe fondamentale concentrarsi sulle proposte per migliorare ildi, perché così com’è, la misura è ancora insufficiente“, ha dichiarato Roberto Rossini, portavoce dell’Alleanza. Per questo motivo, ha continuato, “serve un allargamento della platea dei beneficiari. Anche perché, viene erogato a poco più di tre milioni e mezzo di cittadini, ...

