Lando Norris, Formula 1: “Terzo posto sorprendente” (Di sabato 11 dicembre 2021) Sebbene in Formula 1 l’attenzione sia completamente rivolto allo scontro tra Verstappen ed Hamilton per il successo finale, il pilota che più ha sorpreso nelle qualifiche è Lando Norris. Il classe ’99 ha infatti ottenuto il Terzo posto, conducendo una delle migliori prestazioni della sua carriera. Con un tempo di 1’22”931, ha staccato di soli 822 millesimi Max Verstappen. Un avversario in più per il GP di Abu Dhabi? Il pilota non la pensa così, ma sicuramente sa di costituire una variabile imprevista tra i due contendenti del titolo mondiale. La McLaren può certamente puntare a obiettivi più importanti nei prossimi anni, con una promessa che cresce sempre di più. Le parole di Lando Norris Ecco cosa ha detto Lando Norris, dopo la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Sebbene in1 l’attenzione sia completamente rivolto allo scontro tra Verstappen ed Hamilton per il successo finale, il pilota che più ha sorpreso nelle qualifiche è. Il classe ’99 ha infatti ottenuto il, conducendo una delle migliori prestazioni della sua carriera. Con un tempo di 1’22”931, ha staccato di soli 822 millesimi Max Verstappen. Un avversario in più per il GP di Abu Dhabi? Il pilota non la pensa così, ma sicuramente sa di costituire una variabile imprevista tra i due contendenti del titolo mondiale. La McLaren può certamente puntare a obiettivi più importanti nei prossimi anni, con una promessa che cresce sempre di più. Le parole diEcco cosa ha detto, dopo la ...

Advertising

zazoomblog : Lando Norris Formula 1: “Terzo posto sorprendente” - #Lando #Norris #Formula #“Terzo #posto - jadexgolden : RT @allofmehs: Lando Norris che i destreggia tra un messaggio a Mason Mount ed uno a Tom Holland semplicemente conducendo la vita dei miei… - sportli26181512 : GP Abu Dhabi, Norris è 3°: 'Non voglio intromettermi nella lotta Mondiale'. VIDEO: Lando Norris vuole tenersi lonta… - jelly_jada : I soprannomi che il Twitter ha trovato per Lando Norris sono pazzeschi, siamo al livello di taralluccio candelabro - Only_Leclerc : RT @Freddiesroy: Lando Norris che sceso dalla macchina si ritroverà un messaggio in DM da Tom Holland -