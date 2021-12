Landini, sciopero perchè il Governo sul fisco ha chiuso la partita (Di sabato 11 dicembre 2021) Il segretario generale a Bari per manifestazione contro la Manovra: il metodo del Governo ammazza la rappresentanza, Mezzogiorno e rilancio del Paese sono spariti dalla discussione pubblica Leggi su rainews (Di sabato 11 dicembre 2021) Il segretario generale a Bari per manifestazione contro la Manovra: il metodo delammazza la rappresentanza, Mezzogiorno e rilancio del Paese sono spariti dalla discussione pubblica

elio_vito : Italia, 2021. Draghi ha una maggioranza del 90% (ma FdI lo vedrebbe bene al Colle) approva tutto con la fiducia (ma… - elio_vito : La nostra è una società politica e giornalistica assai volubile, si è passati in un attimo dalla solidarietà alla… - petergomezblog : Letta: “Lo sciopero? Non me l’aspettavo. Manovra equilibrata”. Landini: “50% della gente non vota, non si sente rap… - sandrobug : Landini (Cgil) conferma lo sciopero generale definito da quasi tutti “insensato”. Le aziende che pensano a delocali… - venis_77 : Quindi lo sciopero generale indetto per il 16 dicembre , resta -