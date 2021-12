Landini | “Il 16 dicembre tutto il Paese scioperi | metodo del governo ammazza rappresentanza Ora ricomincino a tutelare i più bisognosi”

(Di sabato 11 dicembre 2021) La Cgil chiama in piazzailperché “è il momento che il mondo del lavoro venga ascoltato“, mentre ilfinora utilizzato dalDraghi “è un modo perre lasociale“. Il segretario generale Mauriziorilancia così la sciopero generale indetto per il 16, parlando a Bari alla manifestazione regionale di Cgil e Uil Puglia contro la manovra delDraghi. “Stiamo chiedendo che tutti gli 8 miliardi vadano al lavoro e ai dipendenti, che la riforma fiscale tuteli i salari e le pensioni più basse“, spiega. Nel giorno in cui tre dipendenti della multinazionale Yazaki sono stati licenziati online tramite la piattaforma Teams, il leader della Cgil sottolinea ...

Advertising

Linkiesta : Lo sciopero politico di Landini, aspirante leader della sinistra anti Draghi Landini ha indetto per il 16 dicembre… - Anthony78833400 : @fattoquotidiano Auguro a Landini di ammalarsi di covid nel corso della manifestazione del 16 dicembre e ke le cure… - Pietro13774113 : RT @fattoquotidiano: Landini: “Il 16 dicembre tutto il Paese scioperi, metodo del governo ammazza rappresentanza. Ora ricomincino a tutelar… - Volatilevitali1 : RT @fattoquotidiano: Landini: “Il 16 dicembre tutto il Paese scioperi, metodo del governo ammazza rappresentanza. Ora ricomincino a tutelar… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Landini: “Il 16 dicembre tutto il Paese scioperi, metodo del governo ammazza rappresentanza. Ora ricomincino a tutelar… -

Ultime Notizie dalla rete : Landini dicembre

...governo non ha proprio digerito lo sciopero programmato da Cgil e Cisl per il prossimo 16... Così il segretario Cgiltorna sulle ragioni dello sciopero generale indetto con Uil "Il ...... trova legittimo, ma non condivide lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il 16. "... Sulla decisione del leader della Cgil Mauriziodi lanciare lo sciopero, Orlando aggiunge: "...Infine, martedì 21 dicembre si fermeranno gli impiegati delle Poste in tutta Italia. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intanto, ha attaccato il leader della Cgil Maurizio Landini. “Lo ..." Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parl ...