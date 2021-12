Lancia Rally - L' ultima posteriore vincitrice di un Mondiale

Leggi su quattroruote

(Di sabato 11 dicembre 2021) Negli anni Settanta il gruppo Fiat dominava i. Prima con la Stratos, poi con la 131 Abarth, fra il 1974 e il 1980 si è portato a casa ben cinque mondiali costruttori. Poi è arrivata l'Audi, che con la trazione integrale ha rimescolato le carte in tavola; serviva qualcosa di speciale per restare al vertice. Dopo la fusione dei reparti corse di Abarth, Fiat e, i tecnici torinesi guidati dall'Ing. Limone lavorano al progetto SE037, con il preciso obiettivo di continuare a vincere. Volumetrica. Il prototipo prende le mosse dal telaio della Beta Montecarlo Turbo, la splendida versione da pista di Gruppo 5, e dopo alcuni mesi di sviluppo nasce così la, versione stradale realizzata in almeno 200 esemplari (si dice ne siano stati fatti 262) per l'omologazione in Gruppo B. Costruita da Pininfarina, ...