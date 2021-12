L’agenda completa di Atreju oggi: da Matteo Renzi a Beatrice Venezi tutti gli ospiti della sesta giornata (Di sabato 11 dicembre 2021) oggi in Piazza Risorgimento a Roma la sesta giornata della 23edizione di Atreju, la più grande manifestazione della destra italiana. La kermesse dal titolo “Il Natale dei Conservatori” è in programma fino al 12 dicembre. Sito ufficiale: www.Atreju.tv Questi gli appuntamenti di oggi, sabato 11 dicembre: LEGGI ANCHE Islam e terrorismo: ad Atreju la denuncia contro politica e media che "si voltano dall'altra parte" Premio Atreju al Comitato familiari vittime Covid. "Negli occhi di Consuelo il dolore di tanti italiani" ore 11.00 – Dibattito “Analisi, necessità e prospettive di una riforma dello Stato in senso presidenziale” Introduce: Emanuele Prisco (deputato FdI, capogruppo Commissione Affari Costituzionali ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021)in Piazza Risorgimento a Roma la23edizione di, la più grande manifestazionedestra italiana. La kermesse dal titolo “Il Natale dei Conservatori” è in programma fino al 12 dicembre. Sito ufficiale: www..tv Questi gli appuntamenti di, sabato 11 dicembre: LEGGI ANCHE Islam e terrorismo: adla denuncia contro politica e media che "si voltano dall'altra parte" Premioal Comitato familiari vittime Covid. "Negli occhi di Consuelo il dolore di tanti italiani" ore 11.00 – Dibattito “Analisi, necessità e prospettive di una riforma dello Stato in senso presidenziale” Introduce: Emanuele Prisco (deputato FdI, capogruppo Commissione Affari Costituzionali ...

