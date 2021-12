La Volvo subisce attacco informatico | quali dati sono spariti

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 11 dicembre 2021) In questi ultimi tempidiverse le case automobilistiche che stanno subendo attacchi informatici. Tra queste c’è anche la. In queste ultime ore, l’azienda svedese ha comunicato che uno dei suoi archivi di file è stato violato illegalmente. Inoltre è stato evidenziato che, in seguito a quest’assalto hacker: “Una quantità limitata di proprietà di