La terza vita terribile di Izolyatsia, da museo a prigione segreta a Donetsk (Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che quello che sta accadendo nel Donbass – la regione orientale dell'Ucraina in cui si sono costituite le due repubbliche separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk e dove da sette anni va avanti una guerra che ha superato i tredicimila morti – sembra un genocidio. Non è la prima volta che il capo del Cremlino usa questo termine, ma lo ha fatto in un momento di tensione particolarmente fragile, dopo un lungo video incontro con il presidente americano Joe Biden, con le sue truppe disposte lungo il confine orientale dell'Ucraina. Putin ha ragione nel sottolineare quanto sia grave la situazione nel Donbass, dove nei combattimenti tra esercito di Kiev e filorussi sono morte più di 13 mila persone, è un territorio distrutto, ormai poverissimo, ma se il presidente russo ha così paura di un genocidio – secondo lui è la popolazione ...

