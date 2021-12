La tentazione di Macron di trasformare il semestre europeo in una campagna elettorale

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ladi Emmanuelprocede ancora lentamente. Anzi, in realtà non procede affatto, dal momento che il presidente in carica non si è ancora un candidato ufficialmente per la rielezione. Così, mentre gli occhi di media e osservatori politici spiano gli altri candidati, da Eric Zemmour a Marine Le Pen fino a Valérie Pécresse,si concentra sull’inizio del turno francese alla presidenza del Consiglio dell’Unione europea che inizierà a gennaio. Giovedì, all’Eliseo,ha lanciato la suad’Europa in due ore di conferenza davanti a un centinaio di giornalisti, parlando della costruzione di una Difesa europea, della riforma del Patto di stabilità e dello spazio Schengen, poi tutte le altre priorità del prossimoa guida ...