La Salernitana ha il peggior attacco di questo campionato (Di sabato 11 dicembre 2021), con 11 gol all'attivo ed è la squadra con meno tiri nello specchio (46) – Dusan Vlahovic ha segnato più gol di tutta la squadra campana (13), con la metà delle conclusioni nello specchio (23). Fiorentina e Salernitana si sono incontrate quattro volte in Serie A, con i viola che conducono per due vittorie a una (un pareggio completa il bilancio). La Fiorentina ha vinto, senza subire gol, entrambe le partite casalinghe contro la Salernitana in Serie A: la squadra campana è, con Lecco, Legnano, Spezia e Treviso una delle cinque contro cui i viola hanno il 100% di successi interni e di clean sheet. La Fiorentina è la terza squadra negli ultimi 50 anni a non aver pareggiato nessuna delle prime 16 gare in una stagione di Serie A, dopo la Juventus 2016/17 e l'Udinese 2017/18 – entrambe non hanno impattato neanche la 17ª partita giocata.

