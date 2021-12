La rivelazione | “Sono stato molto vicino al Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 dicembre 2021) Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Ho bei ricordi a, simpatizzo per gli azzurri da quando ero bambino. Ho avuto Sarri per 3 anni, Spalletti comunque è passato per le parti di Empoli. Quest’ultimo sta dimostrando di essere il migliore: ha preso ile l’ha portato a giocare un bel calcio, fa risultati e la squadra mostra carattere nei momenti di difficoltà. Non si dà alibi per infortuni o squalifiche”. EMPOLI, ITALY – MARCH 19: Maurizio Sarri manager of SSCand Massimo Maccarone of Empoli Fc during the Serie A match between Empoli FC and SSCat Stadio Carlo Castellani on March 19, 2017 in Empoli, Italy. (Photo by ...