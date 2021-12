La protezione del vaccino anti Covid cala, dopo 5 mesi, dal 74% al 39%. Per i no vax rischio di morte 16 volte più alto che dopo la terza dose (Di sabato 11 dicembre 2021) I dati dell’Istituto superiore di Sanità sono riferiti all’efficacia nel prevenire la malattia sia sintomatica sia asintomatica. Con la terza dose, la protezione contro lo sviluppo di sintomi gravi risale al 93%. I non vaccinati rischiano la morte 16 volte più dei vaccinati con tre dosi Leggi su corriere (Di sabato 11 dicembre 2021) I dati dell’Istituto superiore di Sanità sono riferiti all’efficacia nel prevenire la malattia sia sintomatica sia asintomatica. Con la, lacontro lo sviluppo di sintomi gravi risale al 93%. I non vaccinati rischiano la16più dei vaccinati con tre dosi

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - ProDocente : La protezione del vaccino anti Covid cala, dopo 5 mesi, dal 74% al 39%. Per i no vax rischio di morte 16 volte più… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Il Regno Unito che consegna #Assange al paese che organizzò un complotto per ucciderlo è lo stesso che offrì protezione… - GiancarloDeRisi : La protezione del vaccino anti Covid cala, dopo 5 mesi, dal 74% al 39%. Per i no vax rischio di morte 16 volte più… -