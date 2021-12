La produzione industriale in calo si abbatte sulle speranze di “ripresa”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic – Cala lanel mese di ottobre. Lo rileva l’Istat, che registra un -0,6% (destagionalizzato) rispetto al mese precedente. Non una vera e propria “mazzata”, ma il dato è decisamente lontano dalle previsioni che parlavano di un +0,4%. La, almeno da questo lato, fatica insomma a farsi sentire. Mettendo un’ulteriore ipoteca sugli annunci roboanti (e quantomai fuori luogo).Il segno meno, nell’analisi condotta dall’istituto di statistica, la fa da padrone. “L’indice – si legge – cresce su base congiunturale solo per l’energia (+2,3%), mentre diminuisce per i beni intermedi (-0,8%), i beni di consumo (-0,9%) e i beni strumentali (-1,4%)”. Ancora: “I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+20,4%), ...