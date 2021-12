La prima volta della panchina (Di sabato 11 dicembre 2021) Il mister, un dirigente, il massaggiatore e il dottore entrano in campo a pochi minuti dall’inizio della partita. Appena fuori dal terreno di gioco trovano per la prima volta una panchina su cui sedersi e seguire così più comodamente la gara di campionato. È domenica 2 dicembre 1951, undicesima giornata, quando nella Serie A italiana arriva questa novità. La Lega Calcio pochi giorni prima aveva imposto alle società di “installare ai bordi del campo non più di due panchine (o eventualmente una) sulle quali debbono prendere posto gli allenatori, gli accompagnatori ufficiali, i massaggiatori e i medici sportivi i quali non potranno entrare in campo se non chiamati dall’arbitro o quantomeno con il consenso dello stesso”. A nessun calciatore era concesso l’utilizzo della panca perché le ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Il mister, un dirigente, il massaggiatore e il dottore entrano in campo a pochi minuti dall’iniziopartita. Appena fuori dal terreno di gioco trovano per launasu cui sedersi e seguire così più comodamente la gara di campionato. È domenica 2 dicembre 1951, undicesima giornata, quando nella Serie A italiana arriva questa novità. La Lega Calcio pochi giorniaveva imposto alle società di “installare ai bordi del campo non più di due panchine (o eventualmente una) sulle quali debbono prendere posto gli allenatori, gli accompagnatori ufficiali, i massaggiatori e i medici sportivi i quali non potranno entrare in campo se non chiamati dall’arbitro o quantomeno con il consenso dello stesso”. A nessun calciatore era concesso l’utilizzopanca perché le ...

