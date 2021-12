“LA POLIZIA MI HA SEQUESTRATA E PORTATA IN UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO COVID”. Video Shock di un’Australiana (Di sabato 11 dicembre 2021) ENGLISH VERSION In un altro attacco ai diritti umani, l’australiana Hayley Hodgson, 26 anni, è stata stranamente raccolta dalla POLIZIA in uniforme in quello che ha definito “un autobus del casino” e PORTATA in un “CAMPO di internamento per COVID”. Si tratta di luoghi recintati muniti di blocchi prefabbricati dove le persone non vaccinate e … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 11 dicembre 2021) ENGLISH VERSION In un altro attacco ai diritti umani, l’australiana Hayley Hodgson, 26 anni, è stata stranamente raccolta dallain uniforme in quello che ha definito “un autobus del casino” ein un “di internamento per”. Si tratta di luoghi recintati muniti di blocchi prefabbricati dove le persone non vaccinate e … proviene da Database Italia.

